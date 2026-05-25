17:38 25.05.2026
Четыре человека в Горловке погибли из-за попадания БПЛА ВСУ в их автомобиль

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
  • В Горловке погибли четыре человека из-за попадания украинского БПЛА в их автомобиль.
  • Среди погибших — члены одной семьи: девочка и мальчик, школьники 2012 и 2013 года рождения, а также их родители.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Четверо погибших в донецкой Горловке - члены одной семьи, их автомобиль был поражен прямым попаданием украинского БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько.
В понедельник мэр сообщал о гибели четырех человек, включая двоих детей, в результате украинской атаки в Калининском районе Горловки.
"Погибла горловская семья – девочка и мальчик, школьники 2012 и 2013 года рождения, погибли родители. Было прямое попадание дрона в автомобиль "Нива", – сказал Приходько во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
