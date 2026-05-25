16:17 25.05.2026
ЦАХАЛ заявила о падении БПЛА со взрывчаткой в городе на севере страны

ЦАХАЛ заявила о падении БПЛА со взрывчаткой в городе Метула

© AP Photo / Ariel Schalit
ЦАХАЛ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В израильском городе Метула упал беспилотник со взрывчаткой.
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой упал в израильском северном городе Метула, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По утверждению гостелерадиокомпании Kan, БПЛА попал в дом, никто не пострадал.
По заявлению военных, "после сирен, предупредивших о проникновении вражеских беспилотников в ряде районов на севере Израиля", "Хезболлах" запустило "ряд беспилотников со взрывчаткой в ​​сторону солдат Армии обороны Израиля и израильской территории". В результате в Метуле зафиксировано место падения беспилотника со взрывчаткой. Инцидент расследуется", - заявили военные.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Движения "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
