В Смоленской области сбили один беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили один вражеский беспилотник над территорией Смоленской области.
- Пострадавших среди жителей и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА над территорией Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, силами ПВО Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один вражеский беспилотник. Пострадавших среди жителей нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что разрушений инфраструктуры не зафиксировано, а на местах падения обломков работают оперативные службы.
Анохин добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
