Белоусову доложили о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения "Восток".

Он заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к отечественным спутниковым станциям.

Российские бойцы автоматизировали борьбу с дронами и повысили эффективность их уничтожения с помощью единого программно-аппаратного комплекса.

Белоусов поручил интегрировать в него новые виды БПЛА-перехватчиков.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения "Восток", где заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям.

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети", — говорится в заявлении ведомства

Российские бойцы автоматизировали борьбу с дронами и повысили эффективность их уничтожения. Теперь радиолокационная информация со всех малогабаритных РЛС поступает в единый программно-аппаратный комплекс. Он позволяет поражать воздушные цели и определять их характеристики.

"Программное обеспечение, установленное у расчета (БПЛА-перехватчиков. — Прим. ред.), осуществляет наведение беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель", — рассказал начальник войск противовоздушной обороны "Востока" генерал-майор Валерий Черныш.

Кроме того, группировка значительно увеличила число операторов дронов и продолжает создание новых подразделений БпС.

"Каждому расчету <...> поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника", — отметили в министерстве.