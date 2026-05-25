Белоусову доложили о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям
08:47 25.05.2026 (обновлено: 11:09 25.05.2026)
Белоусову доложили о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям

ВС России подключили расчеты БПЛА к российским спутниковым станциям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения "Восток".
  • Он заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к отечественным спутниковым станциям.
  • Российские бойцы автоматизировали борьбу с дронами и повысили эффективность их уничтожения с помощью единого программно-аппаратного комплекса.
  • Белоусов поручил интегрировать в него новые виды БПЛА-перехватчиков.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения "Восток", где заслушал доклад о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям.
"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети", — говорится в заявлении ведомства.
Российские бойцы автоматизировали борьбу с дронами и повысили эффективность их уничтожения. Теперь радиолокационная информация со всех малогабаритных РЛС поступает в единый программно-аппаратный комплекс. Он позволяет поражать воздушные цели и определять их характеристики.
"Программное обеспечение, установленное у расчета (БПЛА-перехватчиков. — Прим. ред.), осуществляет наведение беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель", — рассказал начальник войск противовоздушной обороны "Востока" генерал-майор Валерий Черныш.
Кроме того, группировка значительно увеличила число операторов дронов и продолжает создание новых подразделений БпС.
"Каждому расчету <...> поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника", — отметили в министерстве.
По итогам совещания Белоусов поручил интегрировать новые виды БПЛА-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс.
