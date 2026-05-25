Расчеты БПЛА повысили эффективность управления огнем в группировке "Восток"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работа расчетов БПЛА в группировке "Восток" распределена по секторам для более эффективного управления огнем, сообщил начальник управления беспилотных систем группировки "Восток".

"На сегодня расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач. Каждому расчету указанных подразделений беспилотных систем поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника", - приводит МО РФ слова начальника управления беспилотных систем группировки.