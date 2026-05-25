Расчеты БПЛА повысили эффективность управления огнем в группировке "Восток"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работа расчетов БПЛА в группировке "Восток" распределена по секторам для более эффективного управления огнем, сообщил начальник управления беспилотных систем группировки "Восток".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток".
"На сегодня расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач. Каждому расчету указанных подразделений беспилотных систем поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника", - приводит МО РФ слова начальника управления беспилотных систем группировки.
11 декабря 2025, 05:05