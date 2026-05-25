В Брянской области при ударе ВСУ погиб человек

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Он отметил, что также повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи.
Врио губернатора добавил, что работают оперативные службы, а информация о последствиях удара уточняется.
