Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при ударе ВСУ погиб человек - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 25.05.2026 (обновлено: 08:14 25.05.2026)
В Брянской области при ударе ВСУ погиб человек

В Брянской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно – спасательной службы. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что также повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи.
Врио губернатора добавил, что работают оперативные службы, а информация о последствиях удара уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала