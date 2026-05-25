В Брянской области при ударе ВСУ погиб человек

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно – спасательной службы. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что также повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи.