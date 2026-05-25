ПВО уничтожила 14 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 мск до 20.00 мск в понедельник уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

