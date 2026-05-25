В Соцфонде назвали максимальный размер больничного в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Предельный размер пособия за один день больничного в 2026 году составляет 6,8 тысячи рублей.

На эту сумму можно рассчитывать при максимальном доходе и стаже работы.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предельный размер пособия за один день больничного для россиян в 2026 году составляет 6,8 тысячи рублей, на эту сумму можно рассчитывать при максимальном доходе и стаже работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ.

"В 2026 году предельная выплата для работников за день на больничном составляет 6,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта сумма на 20% больше по сравнению с показателем прошлого года. Максимальный размер вырос, так как был увеличен предельный лимит выплат, с которого работодатель обязан перечислять деньги в Соцфонд на страхование сотрудников.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость одного дня на больничном в каждом конкретном случае зависит от заработка и продолжительности работы в компании.