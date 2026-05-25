"Билайн" и "ЛизаАлерт" запустили короткий номер экстренной помощи 022

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. "Билайн", более 13 лет обеспечивающий технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", объявляет о запуске короткого номера 022, сообщает пресс-служба оператора.

Таким образом, в России появляется еще один номер экстренной помощи – для ситуаций, когда речь идет о потерявшемся или пропавшем человеке. Теперь абоненты оператора могут круглосуточно и бесплатно обращаться на горячую линию отряда по трехзначному номеру 022.

Запуск приурочен к 25 мая – Всемирному дню пропавших детей. Это новая инициатива оператора и отряда, созданная для того, чтобы пропавшие и потерявшиеся дети всегда возвращались домой.

Новый канал связи дополняет федеральный номер 8-800-700-54-52 (он продолжит работу).

"Наши экспертиза и технологии – основа устойчивого партнерства с "ЛизаАлерт" и возможность влиять на социальную проблематику. Недавнее важное достижение – решение "Геопоиск "ЛизаАлерт": вместо ожидания решения суда достаточно один раз дать согласие на передачу данных в приложении "Билайна" – и в случае опасности мы оперативно определим геолокацию. Надеемся, совместно с Минцифры нам также удастся изменить законодательство, сделав эту практику всеобъемлющей, и спасти еще больше людей", – отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Он добавил, что еще один значимый шаг вперед: короткий номер 022, который ускорит самое главное – обращение за помощью.

"В нашей культуре давно закрепилось, что двух- и трехзначные номера (01, 02, 03, 112) – символы поддержки. 022 становится одним из них: здесь круглосуточно работают профессионалы, которые провели сотни тысяч спасательных операций", - подчеркнул Анохин.

Как сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, запуск короткого номера 022 — очень важный шаг.

"Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8-800-700-54-52. И короткий, и длинный номер ближайшие годы будут работать одновременно — до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб", - подчеркнул Сергеев.

По его словам, в отряде постоянно борются с любыми сложностями на пути получения помощи.