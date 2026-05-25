20:21 25.05.2026
Шуваев рассказал о прибытии в Белгород благотворительного автопробега

В Белгород прибыли участники автопробега "Одна Родина – одна семья"

БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Участники всероссийского благотворительного автопробега "Одна Родина – одна семья", который объединил всю страну, прибыли в Белгород, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Шуваев сообщил, что автопробег посвящен памяти дважды Героя России генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова - первого в современной истории, кто был удостоен высшей государственной награды Российской Федерации дважды.
"Для меня эта акция - еще и глубоко личная. Я знал его, мы вместе выполняли боевые задачи. К сожалению, он погиб при ракетном ударе ВСУ в приграничье Курской области в 2025 году. Замечательный был человек. Он навсегда в наших сердцах", - отметил Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Маршрут масштабной акции объединил всю страну - от Владивостока до Донецка. Вместе с участниками автопробега и представителями общественных организаций Шуваев возложил цветы к Вечному огню и почтил память героев.
Также состоялась церемония передачи трех автомобилей УАЗ "Патриот" и гуманитарной помощи. Их получили Комитет семей воинов Отечества Белгородской области, региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО и Губкинская местная общественная организация участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий "Сталь".
"Эти коллективы изо дня в день поддерживают наших бойцов, их семьи, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и хранят память о павших участниках СВО. Такая поддержка бесценна - она объединяет нашу большую страну. Только вместе мы победим", - заявил Шуваев.
Белгородская областьБелгородРоссияАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Патриот
 
 
