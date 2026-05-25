ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
- По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждены объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперштаб.
"Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В результате атаки были повреждены фасады и остекление офисных зданий, а также объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
Отмечается, что аварийные службы находятся на местах для уточнения информации о последствиях обстрела.
22 июня 2022, 17:18