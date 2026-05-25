Карты Mastercard и Visa должны уходить с российского рынка, заявили в ЦБ
12:11 25.05.2026 (обновлено: 15:00 25.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карты Mastercard и Visa должны уходить с российского рынка, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
  • По ее словам, карты этих систем не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Карты Mastercard и Visa должны уходить с российского рынка, заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
"Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали", — сказала она на пресс-конференции.
По словам Бакиной, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17 процентов.
Международные платежные системы Visa и Mastercard весной 2022 года остановили операции в России. Но их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать как обычно, поскольку их обслуживает НСПК — оператор платежной системы "Мир". Срок действия тех карт, у которых он истек, продлили. Центробанк предупреждал, что планирует прекратить их обслуживание, но обещал не делать никаких резких шагов.
