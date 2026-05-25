08:29 25.05.2026 (обновлено: 10:47 25.05.2026)
Вена оставила без награды австрийку, спасшую советских пленных в годы войны

© Фото : Sammlung Familie Hackl
Мария Лангталер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрия так и не наградила австрийскую гражданку Марию Лангталер.
  • Она, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных во время "Охоты на зайцев" — нацистской операции по преследованию узников, бежавших из концлагеря Маутхаузен.
  • В 2021 году Лангталер была посмертно награждена российским орденом Мужества.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Австрия так и не наградила Марию Лангталер, которая в 1945 году прятала советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
В начале февраля 1945-го в Маутхаузене произошло восстание, на свободу вырвались около 500 советских военнопленных. На них открыли охоту, в которой принимали участие не только подразделения СС и вермахта, но и жители окрестных деревень: они выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Эти события вошли в историю под названием "Охота на зайцев". Тем не менее среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам и укрывал их в погребах.
По словам Васильева, на фоне происходившего ужаса "выделяется Мария Лангталер — крестьянка, которая, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных".
Но Австрия, в отличие от России, так и не наградила ее, добавил собеседник агентства.
Он отметил, что австрийские власти до сих пор и не выступили с публичной политической и моральной оценкой действий своих граждан, открывших настоящую охоту на бежавших из концлагеря советских военнопленных.
В 2021 году по ходатайству Фонда Печерского президент Владимир Путин наградил Марию Лангталер орденом Мужества посмертно. Ее семья на протяжении трех месяцев укрывала у себя двух советских офицеров — Николая Цемкало и Михаила Рыбчинского.
Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более ста тысяч узников, в том числе 30 тысяч советских граждан. Именно там был зверски замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал.
