Краткий пересказ от РИА ИИ Австрия так и не наградила австрийскую гражданку Марию Лангталер.

Она, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных во время "Охоты на зайцев" — нацистской операции по преследованию узников, бежавших из концлагеря Маутхаузен.

В 2021 году Лангталер была посмертно награждена российским орденом Мужества.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Австрия так и не наградила Марию Лангталер, которая в 1945 году прятала советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

В начале февраля 1945-го в Маутхаузене произошло восстание, на свободу вырвались около 500 советских военнопленных. На них открыли охоту, в которой принимали участие не только подразделения СС и вермахта , но и жители окрестных деревень: они выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Эти события вошли в историю под названием "Охота на зайцев". Тем не менее среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам и укрывал их в погребах.

По словам Васильева, на фоне происходившего ужаса "выделяется Мария Лангталер — крестьянка, которая, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных".

Но Австрия , в отличие от России , так и не наградила ее, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что австрийские власти до сих пор и не выступили с публичной политической и моральной оценкой действий своих граждан, открывших настоящую охоту на бежавших из концлагеря советских военнопленных.

В 2021 году по ходатайству Фонда Печерского президент Владимир Путин наградил Марию Лангталер орденом Мужества посмертно. Ее семья на протяжении трех месяцев укрывала у себя двух советских офицеров — Николая Цемкало и Михаила Рыбчинского.