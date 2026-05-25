АТОР назвала предварительные оценки турпотока в Анапу

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Турпоток в Анапу по итогам 2026 года предварительно оценивается в 3,8-4 миллиона человек против 3 миллионов в 2025 году, при этом полное восстановление ожидается в 2027 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября, подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах, сообщила ранее в понедельник мэр города Светлана Маслова.

« "Наши предварительные оценки по годовому турпотоку в Анапу в 2026 году – в районе 3,8-4 миллиона туристов. Напомним, в удачном 2024 году курорт посетили 5,5 миллиона туристов, в 2025 году - 3 только миллиона. Полное восстановление турпотока ожидаем в 2027 году", - сказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин

Он подчеркнул, что в связи с официальным объявлением об открытии пляжей с 1 июня отрасль ожидает роста продаж туров в Анапу на 40% за неделю. "Более половины запланированного объема на курорт уже продано", - отметил Ромашкин.

По его словам, туристы и турбизнес давно ждали этой новости. Так, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте ранее в 2026 году уже вырос в среднем по рынку на 30-35% в годовом выражении, а у некоторых компаний - кратно.