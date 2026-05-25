АТОР назвала предварительные оценки турпотока в Анапу
Туризм
16:07 25.05.2026
АТОР назвала предварительные оценки турпотока в Анапу

РИА Новости: АТОР оценила турпоток в Анапу по итогам 2026 года в 4 млн человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турпоток в Анапу по итогам 2026 года предварительно оценивается в 3,8–4 миллиона человек против 3 миллионов в 2025 году.
  • Полное восстановление в АТОР ожидает в 2027 году.
  • Купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Турпоток в Анапу по итогам 2026 года предварительно оценивается в 3,8-4 миллиона человек против 3 миллионов в 2025 году, при этом полное восстановление ожидается в 2027 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября, подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах, сообщила ранее в понедельник мэр города Светлана Маслова.
«
"Наши предварительные оценки по годовому турпотоку в Анапу в 2026 году – в районе 3,8-4 миллиона туристов. Напомним, в удачном 2024 году курорт посетили 5,5 миллиона туристов, в 2025 году - 3 только миллиона. Полное восстановление турпотока ожидаем в 2027 году", - сказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Он подчеркнул, что в связи с официальным объявлением об открытии пляжей с 1 июня отрасль ожидает роста продаж туров в Анапу на 40% за неделю. "Более половины запланированного объема на курорт уже продано", - отметил Ромашкин.
По его словам, туристы и турбизнес давно ждали этой новости. Так, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте ранее в 2026 году уже вырос в среднем по рынку на 30-35% в годовом выражении, а у некоторых компаний - кратно.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
ТуризмАнапаКерченский проливКраснодарский крайСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
