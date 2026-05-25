17:59 25.05.2026 (обновлено: 18:29 25.05.2026)
Число погибших из-за атаки БПЛА на Рязань 15 мая увеличилось до пяти

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
  • Число погибших в результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая увеличилось до пяти.
  • Женщина, пострадавшая в результате атаки, скончалась в больнице.
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая увеличилось до пяти, в больнице скончалась женщина, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Вчера в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА (на Рязань 15 мая - ред.). Общее число погибших увеличилось до пяти", - говорится в сообщении министерства.
Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая заявил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. СК РФ в тот же день возбудил уголовное дело о террористическом акте.
