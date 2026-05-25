Число погибших из-за атаки БПЛА на Рязань 15 мая увеличилось до пяти

РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая увеличилось до пяти, в больнице скончалась женщина, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая заявил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. СК РФ в тот же день возбудил уголовное дело о террористическом акте.