В ДНР за неделю из-за атак ВСУ семь человек погибли и 39 пострадали
15:17 25.05.2026 (обновлено: 15:22 25.05.2026)
В ДНР за неделю из-за атак ВСУ семь человек погибли и 39 пострадали

Морозова: в ДНР за неделю из-за атак ВСУ семь человек погибли и 39 были ранены

Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Тридцать девять человек, в том числе один ребенок, получили ранения и семеро погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
"С 18.05 по 24.05 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 39 человек, в том числе один ребенок, и семь человек скончались", - сказала Морозова.
Она добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 16 552 человек, среди них 1060 детей.
