Два мирных жителя погибли в Херсонкой области за последние три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и десять ранены в Херсонской области от атак ВСУ за последние три дня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по словам губернатора, от удара беспилотника погибла женщина 1963 года рождения в Великих Копанях, а также мужчина 1966 года рождения в Гладковке.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили жилые дома в Бехтерах, Великой Кардашинке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание детского сада в Костогрызове, дорожное покрытие овощного рынка в Великих Копанях, автомобили в Каланчаке, Каховке, Таврийском и Виноградове, а также производственное здание в Новониколаевке", - сообщил Сальдо.