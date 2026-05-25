Два мирных жителя погибли в Херсонкой области за последние три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и десять ранены в Херсонской области от атак ВСУ за последние три дня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по словам губернатора, от удара беспилотника погибла женщина 1963 года рождения в Великих Копанях, а также мужчина 1966 года рождения в Гладковке.