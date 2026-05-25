Два мирных жителя погибли в Херсонкой области за последние три дня - РИА Новости, 25.05.2026
12:42 25.05.2026 (обновлено: 13:02 25.05.2026)
Сальдо: два жителя погибли, 10 ранены из-за атак ВСУ по Херсонской области

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя погибли и десять ранены в Херсонской области от атак ВСУ за последние три дня.
  • От удара беспилотника погибла женщина 1963 года рождения в Великих Копанях, а также мужчина 1966 года рождения в Гладковке.
  • Обстрелы и удары БПЛА повредили жилые дома, здание детского сада, дорожное покрытие овощного рынка, автомобили и производственное здание в нескольких населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и десять ранены в Херсонской области от атак ВСУ за последние три дня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В период с 22 по 24 мая террористические атаки киевского режима убили двух мирных жителей, десять человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по словам губернатора, от удара беспилотника погибла женщина 1963 года рождения в Великих Копанях, а также мужчина 1966 года рождения в Гладковке.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили жилые дома в Бехтерах, Великой Кардашинке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание детского сада в Костогрызове, дорожное покрытие овощного рынка в Великих Копанях, автомобили в Каланчаке, Каховке, Таврийском и Виноградове, а также производственное здание в Новониколаевке", - сообщил Сальдо.
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
