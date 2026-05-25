11:55 25.05.2026 (обновлено: 12:13 25.05.2026)
Минздрав ДНР: Шесть человек пострадали в Горловке при атаке ВСУ

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Горловке при атаке ВСУ пострадали шесть человек.
  • Среди пострадавших — трое сотрудников скорой помощи и трое гражданских, двое из которых получили травмы средней степени тяжести, а один — тяжелые.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Шестеро человек, включая троих сотрудников скорой помощи, пострадали при атаке украинских военных в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"Пострадали сотрудники скорой помощи: 3 средней тяжести. Еще трое гражданских: 2 средней степени тяжести, 1 тяжелый", - говорится в сообщении.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских военных в городе погибли четверо мирных жителей, двое из которых дети.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
