Шесть человек пострадали в Горловке при атаке ВСУ

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Шестеро человек, включая троих сотрудников скорой помощи, пострадали при атаке украинских военных в Горловке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"Пострадали сотрудники скорой помощи: 3 средней тяжести. Еще трое гражданских: 2 средней степени тяжести, 1 тяжелый", - говорится в сообщении.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских военных в городе погибли четверо мирных жителей, двое из которых дети.