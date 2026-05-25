Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель.
- В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль, из-за удара машина загорелась. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки вражеского БПЛА на автомобиль в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Как отмечает ведомство, из-за удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18