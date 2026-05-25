ВСУ дважды за ночь обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ дважды за ночь подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперштаб на платформе "Макс".
По предварительной информации, ранен один человек.
На местах работают оперативные службы.
В результате атаки фасады и остекление офисных зданий получили повреждения. Кроме того, пострадали объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
Позднее стало также известно об атаке БПЛА на Грайворон. Как сообщили в оперштабе, украинский дрон упал на автомобиль, погиб мирный житель.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18