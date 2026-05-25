Дорогу из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки украинских дронов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву перекрыли из-за налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", — написал он в Telegram-канале.
Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, подчеркнул глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18