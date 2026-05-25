Дрон ВСУ атаковал в Белгородской области женщину, сажавшую картошку
01:51 25.05.2026
Дрон ВСУ атаковал в Белгородской области женщину, сажавшую картошку

Мирошник: в Белгородской области женщина тяжело ранена при атаке дрона ВСУ

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области рассказала, как получила тяжелое ранение в руку в результате атаки дрона ВСУ, когда они с мужем сажали картошку в огороде, видео с ее рассказом предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он (дрон ВСУ - ред.) летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался", - рассказала пострадавшая.
Она уточнила, что работает местным почтальоном и после рабочего дня решила вместе с мужем поработать на огороде.
Женщина получила тяжелое ранение в руку. Муж Татьяны, с которым они вместе работали на огороде, не пострадал.
"Мужу, слава богу, ничего, а мне вот в руку сюда вошло, тут вышло. Крови было очень много", - рассказала мирная жительница.
По ее словам, оператор дрона ВСУ должен был хорошо видеть, что его целью стали обычные пожилые люди, занимавшиеся мирным трудом. При этом было понятно, что он специально их преследовал, хотя они пытались скрыться.
"Конечно, это намеренно. Было же видно, что это никакие не военные, что это мирные жители. Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была", - рассказала пострадавшая.
По ее мнению, украинские националисты осуществляют подобные атаки специально, пытаясь выжить мирных жителей из приграничья.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
