Путин подписал закон о защите арестованных за границей силами армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон о праве привлекать армию для защиты россиян, арестованных за рубежом.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.

По решению президента армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.

Речь также идет о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре Москвы или резолюции Совбеза ООН , принятой в рамках главы VII Устава организации.

Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите в пределах своих полномочий.

Закон должен вступить в силу спустя десять дней после официального опубликования.