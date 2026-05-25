Путин подписал закон о защите арестованных за границей силами армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал закон о праве привлекать армию для защиты россиян, арестованных за рубежом.
- Ее смогут задействовать для защиты граждан, арестованных или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.
- Речь идет и о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на договоре с Москвой или резолюции Совбеза ООН.
- Закон должен вступить в силу через десять дней.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
По решению президента армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.
Речь также идет о решениях международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре Москвы или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации.
Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите в пределах своих полномочий.
Закон должен вступить в силу спустя десять дней после официального опубликования.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что западное правосудие превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с решениями, навязываемыми еврочиновниками. По его словам, в этих условиях важно сделать все, чтобы защитить соотечественников за рубежом.
Госдума одобрила проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
14 апреля, 15:00