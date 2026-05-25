Россия нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума.

Продажи европейского ликера в Россию в марте 2026 года выросли в 2,6 раза в годовом выражении — до почти 10 миллионов евро.

В первом квартале больше всего в Россию из ЕС прибывало виски, ликера, настоек, полученных из винограда, водки, рома и джина.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.

В марте 2026 года продажи европейского ликера в Россию выросли в 2,6 раза в годовом выражении - до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%.

Кроме того, Россия в марте покупала у ЕС виски - на 19 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Также объединение поставляло в РФ настойки, полученные из винограда - 5,02 миллиона евро (+34%), водку - 1,2 миллиона (в 1,6 раза больше), джин - 715,8 тысяч евро (-7%), ром - 610 тысяч евро (-23%).

Поставки других видов крепкого алкоголя составляют 3,4 миллиона евро - на 29% больше, чем годом ранее.