Россия нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума
04:09 25.05.2026 (обновлено: 04:16 25.05.2026)
Россия нарастила ввоз ликера из ЕС до исторического максимума

Словацкий ликер
Словацкий ликер. Архивное фото
  • Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума.
  • Продажи европейского ликера в Россию в марте 2026 года выросли в 2,6 раза в годовом выражении — до почти 10 миллионов евро.
  • В первом квартале больше всего в Россию из ЕС прибывало виски, ликера, настоек, полученных из винограда, водки, рома и джина.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
В марте 2026 года продажи европейского ликера в Россию выросли в 2,6 раза в годовом выражении - до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%.
Кроме того, Россия в марте покупала у ЕС виски - на 19 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Также объединение поставляло в РФ настойки, полученные из винограда - 5,02 миллиона евро (+34%), водку - 1,2 миллиона (в 1,6 раза больше), джин - 715,8 тысяч евро (-7%), ром - 610 тысяч евро (-23%).
Поставки других видов крепкого алкоголя составляют 3,4 миллиона евро - на 29% больше, чем годом ранее.
Больше всего в первом квартале в Россию из ЕС прибывало виски (46,8 миллионов евро), ликера (21,1 миллиона), настоек, полученных из винограда (17,5 миллиона), водки (2,7 миллиона), рома (почти 2 миллиона) и джина (1,7 миллиона).
