Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Илариона рассказал о нарушениях при задержании митрополита - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:01 25.05.2026 (обновлено: 15:04 25.05.2026)
Адвокат Илариона рассказал о нарушениях при задержании митрополита

Адвокат: Илариону не дали возможности присутствовать при досмотре автомобиля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.
  • Адвокат митрополита Илариона утверждает, что при задержании и досмотре автомобиля были нарушены процессуальные гарантии.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Чешская полиция не дала митрополиту Илариону (Алфееву) возможности присутствовать при досмотре автомобиля, в котором якобы нашли контейнеры "с веществом белого цвета", следует из комментария его адвоката, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Адвокат попытался дать отвод судье, арестовавшему мэра Уфы
Вчера, 11:17
"Очень странно, что автомобиль ожидали сразу два полицейских экипажа на шоссе. По имеющейся информации, как только машина появилась, сотрудники полиции начали ее сопровождать: один автомобиль двигался впереди, другой — сзади. Второй момент: сотрудник полиции сразу потребовал документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона", - сказал адвокат.
"При этом никаких претензий, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, озвучено не было… Исходя из описанных обстоятельств, складывается впечатление, что целью была именно проверка или обыск данного автомобиля", - добавил он.
По его словам, как правило, для остановки транспортного средства должно быть законное основание, которое сообщается водителю.
"Также вызывает вопросы тот факт, что митрополита Илариона отвели в помещение магазина на заправке и фактически лишили возможности наблюдать за тем, как проводится досмотр автомобиля. Если речь действительно шла о процессуальном действии, связанном с досмотром или обыском, должны соблюдаться соответствующие процессуальные гарантии, включая надлежащую фиксацию происходящего", - рассказал адвокат.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Тимур Иванов готов попасть в штурмовой отряд на СВО, заявил адвокат
20 мая, 02:19
"По предварительной оценке, усматриваются признаки возможных процессуальных нарушений", - добавил он.
Адвокат также обратил внимание на то, что досмотр личных вещей и сумок, находившихся в автомобиле, проведен не был, "тогда как контейнеры были обнаружены сразу в багажном отделении".
"Это вызывает закономерный вопрос: если проверка касалась всего автомобиля, почему личные вещи не осматривались, а поиск сразу был сосредоточен именно на багажнике, как будто заранее было известно, где именно искать?", - заключил представитель защиты.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал РИА Новости один из его помощников, сейчас митрополита допрашивают, а ночью его посещал адвокат и российский консул.
Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Подмосковье адвокат не смог взыскать с клиентки "гонорар успеха"
16 мая, 08:32
 
РелигияВ миреКарловы ВарыМитрополит Иларион (Алфеев)Русская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала