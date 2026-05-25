Адвокат Илариона рассказал о нарушениях при задержании митрополита

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Чешская полиция не дала митрополиту Илариону (Алфееву) возможности присутствовать при досмотре автомобиля, в котором якобы нашли контейнеры "с веществом белого цвета", следует из комментария его адвоката, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

"Очень странно, что автомобиль ожидали сразу два полицейских экипажа на шоссе. По имеющейся информации, как только машина появилась, сотрудники полиции начали ее сопровождать: один автомобиль двигался впереди, другой — сзади. Второй момент: сотрудник полиции сразу потребовал документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона", - сказал адвокат.

"При этом никаких претензий, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, озвучено не было… Исходя из описанных обстоятельств, складывается впечатление, что целью была именно проверка или обыск данного автомобиля", - добавил он.

По его словам, как правило, для остановки транспортного средства должно быть законное основание, которое сообщается водителю.

"Также вызывает вопросы тот факт, что митрополита Илариона отвели в помещение магазина на заправке и фактически лишили возможности наблюдать за тем, как проводится досмотр автомобиля. Если речь действительно шла о процессуальном действии, связанном с досмотром или обыском, должны соблюдаться соответствующие процессуальные гарантии, включая надлежащую фиксацию происходящего", - рассказал адвокат.

"По предварительной оценке, усматриваются признаки возможных процессуальных нарушений", - добавил он.

Адвокат также обратил внимание на то, что досмотр личных вещей и сумок, находившихся в автомобиле, проведен не был, "тогда как контейнеры были обнаружены сразу в багажном отделении".

"Это вызывает закономерный вопрос: если проверка касалась всего автомобиля, почему личные вещи не осматривались, а поиск сразу был сосредоточен именно на багажнике, как будто заранее было известно, где именно искать?", - заключил представитель защиты.