В Белгородской области шесть человек получили ранения при атаках ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:38 24.05.2026 (обновлено: 11:29 24.05.2026)
В Белгородской области шесть человек получили ранения при атаках ВСУ

Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 24.05.2026
Красный крест на автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. При атаках ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"В ходе обстрелов и атак шесть мирных жителей получили ранения. Один из них был госпитализирован в медицинское учреждение Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь", — написал он на платформе "Макс".
Шуваев отметил, что противник пять раз применял артиллерию и РСЗО, а также один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника.
В оперативном штабе региона ранее сообщили о жителе Грайворона, погибшем при детонации дрона.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
