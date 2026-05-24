В Белгородской области шесть человек получили ранения при атаках ВСУ.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. При атаках ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Шуваев отметил, что противник пять раз применял артиллерию и РСЗО, а также один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника.
В оперативном штабе региона ранее сообщили о жителе Грайворона, погибшем при детонации дрона.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
