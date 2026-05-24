Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложенного канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем плана интеграции Украины в ЕС говорит о чрезмерной наглости киевского режима, заявил депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски в социальной сети X.
«
"Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом", — отметил парламентарий.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза не готовы озвучить Киеву дату вступления в блок.