ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.