03:12 24.05.2026
"В любой момент": на Западе сообщили об опасном инциденте у границ России

Дипломат Крук: Европа разжигает войну с РФ, не имея должных ресурсов и войск

Военные НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский экс-дипломат Алистер Крук заявил, что инциденты с атаками стран Прибалтики на Россию являются частью кампании Запада по переводу конфликта с Москвой в вооруженную стадию.
  • По его словам, главная цель провокаций — вовлечь альянс в прямой конфликт с Москвой для изменения геополитического курса США.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инциденты с атаками стран Прибалтики на Россию являются частью крупной кампании Запада по переводу конфликта с Москвой в вооруженную стадию и восстановлению прежних отношений Европы и США, заявил британский экс-дипломат Алистер Крук в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Война с Россией может вспыхнуть в любой момент. Но если посмотреть вокруг, совершенно очевидно, что у Европы нет возможностей для этой войны. У нее нет денег для финансирования войны с Россией, у нее нет войск для войны с ней. Так зачем же они это говорят? Они говорят это потому, что надеются спровоцировать Россию на действия против государств НАТО руками Украины и за счет использования тех же стран Балтии", — отметил эксперт.
По его мнению, цель провокаций заключается во втягивании альянса в прямой конфликт с Москвой для изменения геополитического курса США, который поставил Европу в очень уязвимое положение.
"Они рассчитывают и надеются, что, возможно, при нынешней администрации — или если эта администрация превратится в "хромую утку" и уйдет со сцены — они смогут все повернуть вспять. Этим они надеются вернуть Америку в Европу, поскольку Трамп последовательно отдалял Вашингтон и НАТО от европейских дел. А теперь мы, мол, сможем вернуть Америку обратно", — подытожил Крук.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
Также постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предупредил, что Россия ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
В миреРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинООННАТОДэниел ДэвисДмитрий Песков
 
 
