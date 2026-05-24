22:58 24.05.2026
Экспертам МАГАТЭ сообщили об атаках ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили об атаках ВСУ на транспортный цех станции и другие объекты.
  • В результате атак ВСУ пострадало несколько объектов ЗАЭС, включая пожарно-спасательную часть, и есть новые пострадавшие, включая гражданских.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящимся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили об атаках ВСУ в субботу на транспортный цех станции и другие объекты, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что в субботу и воскресенье ВСУ вновь осуществили целую серию нападений на ЗАЭС.
"Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть. К сожалению, есть новые пострадавшие, включая гражданских. Экспертам секретариата МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, об этих нападениях сообщили", - сказал он.
РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
