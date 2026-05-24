В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.