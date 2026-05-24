В Киеве и двух других украинских городах прогремели несколько серий взрывов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве и других украинских городах прогремели несколько серий взрывов, передают местные СМИ.
"Повторные взрывы звучат в Киеве", — говорится в публикации в Telegram телеканала "Общественное".
Это стало пятой серией таких инцидентов в украинской столице.
Звуки детонации также услышали в Кропивницком и Черкассах.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
