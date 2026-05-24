Специальная военная операция на Украине
 
19:26 24.05.2026 (обновлено: 21:54 24.05.2026)
Сырский и Федоров начали конфликтовать из-за оружия для ВСУ

  • На Украине разгорелся скандал между главкомом ВСУ и главой Минобороны.
  • Причина конфликта — контроль над закупками вооружений.
  • Министр считает, что нужно полностью исключить приобретение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Украине разгорелся скандал между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой Минобороны Михаилом Федоровым из-за поставок оружия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине сообщают о публичном конфликте министра Федорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Федоров пытается полностью отстранить кадровых военных от сферы обеспечения армии. Кроме того, министр считает, что нужно полностью исключить приобретение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов, и предлагает сосредоточиться на иных типах вооружения.
"Глава оборонного ведомства имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время как Сырский "зарабатывал" через закупки боеприпасов у "проверенных" поставщиков", — добавил источник.

В конце апреля депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых в ВСУ критически не хватает. В марте глава Минобороны утверждал, что на Украине заработала первая частная система противовоздушной обороны.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, украинские боевики активизировали атаки беспилотниками на фоне назначения Федорова на пост министра обороны Украины.
