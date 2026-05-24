Сырский и Федоров начали конфликтовать из-за оружия для ВСУ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На Украине разгорелся скандал между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой Минобороны Михаилом Федоровым из-за поставок оружия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что Федоров пытается полностью отстранить кадровых военных от сферы обеспечения армии. Кроме того, министр считает, что нужно полностью исключить приобретение артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов, и предлагает сосредоточиться на иных типах вооружения.