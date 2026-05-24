Рейтинг@Mail.ru
В Тернополе мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 24.05.2026
В Тернополе мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате

РИА Новости: мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате Тернополя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тернополе мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате.
  • Мобилизованные украинские солдаты видят оружие лишь несколько раз за время службы.
  • У мобилизованных украинских солдат изымают мобильные телефоны под предлогом «обеспечения безопасности» личного состава.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате Тернополя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Тернополе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) у себя в здании застрелили насильно мобилизованного украинца", - сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что мобилизованные украинские солдаты видят оружие лишь несколько раз за время службы: во время прохождения базовой подготовки, боевого слаживания в бригадах и уже перед выходом на позиции. Также у мужчин изымаются мобильные телефоны под предлогом "обеспечения безопасности" личного состава.
"Накануне сотрудники ТЦК в эфире украинских СМИ заявили, что проводят тщательный обыск всех мобилизованных, изымая в том числе мобильные телефоны", - рассказал собеседник.
Сотрудник ТЦК (военкомата) в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Жители Одессы освободили мобилизованных из микроавтобуса ТЦК
23 мая, 16:55
 
В миреТернопольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала