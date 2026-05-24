В Тернополе мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мобилизованного в ВСУ застрелили в военкомате Тернополя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Он подчеркнул, что мобилизованные украинские солдаты видят оружие лишь несколько раз за время службы: во время прохождения базовой подготовки, боевого слаживания в бригадах и уже перед выходом на позиции. Также у мужчин изымаются мобильные телефоны под предлогом "обеспечения безопасности" личного состава.
"Накануне сотрудники ТЦК в эфире украинских СМИ заявили, что проводят тщательный обыск всех мобилизованных, изымая в том числе мобильные телефоны", - рассказал собеседник.