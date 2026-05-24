Командир ВСУ уговаривал военного не сдаваться в плен

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинский командир в попытке предотвратить дезертирство с позиций уговаривал военного ВСУ на передовой не сдаваться в плен армии России, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Просто сдаться? В плен - не вздумай, ты эту фигню прекращай", - сказал командир.
О том, что дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ, неоднократно заявляли пленные украинские военнослужащие. Ее признают и в украинском руководстве - по словам министра обороны Михаила Федорова, около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили части или дезертировали. При этом в генпрокуратуре Украины еще в ноябре говорили о том, что количество дел, заведенных по этим статьям, еще больше - свыше 311 тысяч. Для того чтобы избежать этого, в украинских подразделениях, как заявляют пленные военнослужащие ВСУ, создаются заградотряды, которые расстреливают тех, кто пытается оставить позицию или сдаться в плен.
В середине марта военнопленный рассказывал РИА Новости, что половина заключенных, подписавших контракт с ВСУ, дезертирует при отправлении на передовые позиции в Запорожской области.
