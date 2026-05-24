В Архангельской области пьяный водитель без прав насмерть сбил подростка

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford, севший за руль нетрезвым и без прав, насмерть сбил 16-летнего подростка на мотоцикле в Плесецком районе Архангельской области, сообщили в УМВД РФ по региону.
В ночь на воскресенье в полицию Плесецкого округа поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 82-м километре автодороги "Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье".
В Госавтоинспекции по региону отметили, что у предполагаемого виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ на месте освидетельствовали мужчину алкотестером, тест подтвердил, что мужчина сел за руль, употребив спиртное. Также установлено, что право на управление транспортными средствами мужчина не получал.
"В настоящее время в отношении рулевого составлено несколько административных протоколов, в том числе по части 3 статьи 12.8 кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством)", - добавили в полиции.