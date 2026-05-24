21:49 24.05.2026
В Архангельской области пьяный водитель без прав насмерть сбил подростка

Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Плесецком районе Архангельской области пьяный водитель без прав насмерть сбил 16-летнего подростка на мотоцикле.
  • Столкновение произошло на 82-м километре автодороги "Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье".
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford, севший за руль нетрезвым и без прав, насмерть сбил 16-летнего подростка на мотоцикле в Плесецком районе Архангельской области, сообщили в УМВД РФ по региону.
В ночь на воскресенье в полицию Плесецкого округа поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 82-м километре автодороги "Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье".
"По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом Racer. В результате ДТП водитель мототранспорта – 16-летний подросток – от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции по региону отметили, что у предполагаемого виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ на месте освидетельствовали мужчину алкотестером, тест подтвердил, что мужчина сел за руль, употребив спиртное. Также установлено, что право на управление транспортными средствами мужчина не получал.
"В настоящее время в отношении рулевого составлено несколько административных протоколов, в том числе по части 3 статьи 12.8 кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством)", - добавили в полиции.
ПроисшествияАрхангельская областьРоссияПлесецкий районГИБДД МВД РФ
 
 
