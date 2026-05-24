Россиянам посоветовали подавать заявления на визу в США за год

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Россиянам следует подавать заявления на американскую визу в Астане как минимум за год и не рассчитывать на помощь платных ботов, обещающих ускорить запись, рассказал РИА Новости аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов.

Астане и В январе вступил в силу запрет Вашингтона на предоставление иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию . При этом неиммиграционные визы для россиян остались доступны, однако получить их сейчас можно только через посольства США Варшаве . При этом Польша ввела существенные ограничения на выдачу виз гражданам РФ.

"Для россиян, проживающих в России и имеющих только гражданство РФ, совет простой: если (подавать заявление - ред.) в Астане, начинать процесс надо за год... Не рассчитывать на бота, что он запишет на следующий месяц", - сказал Максимов.

Посольство США в Астане перегружено, и ждать своей очереди приходится около 12 месяцев, объяснил собеседник агентства. По его словам, тем россиянам, у которых есть действующие шенгенские визы, лучше обратиться в посольство США в Польше.