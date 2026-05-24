03:21 24.05.2026
В Вашингтоне группу детей вывели из оцепления после стрельбы у Белого дома

  • Группу детей пришлось вести по центру Вашингтона под эскортом полиции после стрельбы у Белого дома.
  • Дети шли мимо охраняющих периметр вооруженных бойцов национальной гвардии в сопровождении офицеров полиции.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Группу детей пришлось вести по центру Вашингтона под эскортом полиции после стрельбы у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Группу детей школьного возраста выводили из оцепления в центре американской столицы, в квартале от Белого дома, по перекрестку улиц 17 и Эйч-стрит. Дети шли мимо охраняющих периметр вооруженных бойцов национальной гвардии в сопровождении офицеров полиции.
Оцепление на прилегающих к Белому дому улицах сохраняется.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону резиденции американского лидера, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.
Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме в момент ЧП. По данным СМИ, он в порядке.
