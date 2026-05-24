Полиция оцепила район вблизи Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне оцепила район вблизи Белого дома после стрельбы у администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Многочисленные наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре, где по сообщениям СМИ произошла стрельба. На перекрестках улицы выставлены автомобильные кордоны полиции, движение пешеходов в сторону места стрельбы также закрыто.