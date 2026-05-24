Полиция оцепила район вблизи Белого дома
01:57 24.05.2026
Полиция оцепила район вблизи Белого дома

Полиция в Вашингтоне оцепила район вблизи Белого дома после стрельбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции США. Архивное фото
Сотрудники полиции США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция в Вашингтоне оцепила район вблизи Белого дома.
  • Движение на 17-й улице в центре Вашингтона перекрыто из-за стрельбы.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне оцепила район вблизи Белого дома после стрельбы у администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Многочисленные наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре, где по сообщениям СМИ произошла стрельба. На перекрестках улицы выставлены автомобильные кордоны полиции, движение пешеходов в сторону места стрельбы также закрыто.
Сотрудники Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Служба безопасности Белого дома ввела режим изоляции после стрельбы
