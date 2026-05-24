Усик нокаутировал Верхувена

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик одолел нидерландца Рико Верхувена и защитил титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF). Ранее IBF сообщила, что при победе украинца организация назначит ему обязательный титульный бой через 180 дней.
Также в марте Усик подтвердил, что встретится с победителем боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли, которые 10 мая оспорили титул чемпиона мира по версии WBO. Победу тогда одержал Дюбуа, ранее дважды уступивший Усику - в августе 2023 года и июле 2025 года. В случае победы над ним украинец вновь станет абсолютным чемпионом мира.
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена GLORY в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.