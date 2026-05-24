Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, чьего одобрения потребует сделка Ирана с США - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 24.05.2026
СМИ раскрыли, чьего одобрения потребует сделка Ирана с США

Reuters: сделка с США потребует одобрения совета нацбезопасности Ирана и Хаменеи

© REUTERS / Thaier Al-SudaniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном потребует одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана.
  • После одобрения Высшего совета меморандум передадут верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном потребует одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана, после чего его передадут верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского источника.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Если Высший совет национальной безопасности Ирана одобрит меморандум о взаимопонимании, то его передадут верховному лидеру Хаменеи для окончательного утверждения", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СМИ назвали возможное соглашение Ирана и США "Исламабадской декларацией"
Вчера, 12:29
 
В миреИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Моджтаба ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала