СМИ раскрыли, чьего одобрения потребует сделка Ирана с США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном потребует одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана, после чего его передадут верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского источника.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Если Высший совет национальной безопасности Ирана одобрит меморандум о взаимопонимании, то его передадут верховному лидеру Хаменеи для окончательного утверждения", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.