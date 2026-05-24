МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия, сообщает издание "Страна.ua".
"Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. <...> Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов", — говорится в публикации.
Как утверждается, причиной тому стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.