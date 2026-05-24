В военкомате на западе Украины нашли тело мужчины

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Полиция Тернопольской области на Украине сообщила, что в одном из военкоматов Тернополя на западе Украины был найден мертвым доставленный туда ранее 46-летний мужчина.

По данным полиции, мужчину доставили в военкомат для уточнения военно-учетных данных, в этот же день его обнаружили мертвым.

"В субботу… сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.) в помещении туалета обнаружено тело мужчины. Погибший - 46-летний житель Тернополя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По предварительной информации, он зашел в туалет и покончил с собой, его тело найдено с признаками огнестрельного ранения.