Краткий пересказ от РИА ИИ
- В военкомате Тернополя на западе Украины было обнаружено тело 46-летнего мужчины.
- Мужчину доставили в военкомат для уточнения военно-учетных данных, а затем обнаружили мертвым в туалете с признаками огнестрельного ранения.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Полиция Тернопольской области на Украине сообщила, что в одном из военкоматов Тернополя на западе Украины был найден мертвым доставленный туда ранее 46-летний мужчина.
По данным полиции, мужчину доставили в военкомат для уточнения военно-учетных данных, в этот же день его обнаружили мертвым.
"В субботу… сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.) в помещении туалета обнаружено тело мужчины. Погибший - 46-летний житель Тернополя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По предварительной информации, он зашел в туалет и покончил с собой, его тело найдено с признаками огнестрельного ранения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.