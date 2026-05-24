В Раде выступили с внезапным призывом после серии взрывов в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Максим Бужанский призвал к прекращению конфликта с Россией после серии взрывов в Киеве.
- Он отметил, что будущее мирное соглашение потребуется защищать от тех, кто зарабатывает на боевых действиях.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина должна прекратить конфликт с Россией, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве.
"Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно", — написал он в Telegram-канале.
Депутат добавил, что гипотетическое мирное соглашение нужно будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.
Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
