Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина на пятый год конфликта полностью истощена.
- Она отметила, что чисто военное решение проблемы уже невозможно.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина на пятый год конфликта полностью истощена, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве.
"Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — говорится в ее публикации в соцсети X.
По словам Мендель, год за годом становится все яснее, что повторяющиеся обещания украинской пропаганды заканчиваются лишь очередным подобным этому утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.
Тем не менее некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно, заключила она.
Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
