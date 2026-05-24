Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии.
- Фронмайер предложил Мерцу перейти в украинскую политику.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в соцсети Х.
"Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине! <…> Германии не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины", — написал он.
При этом Фронмайер предложил Мерцу перейти в украинскую политику.
"Это, по крайней мере, было бы честно", — подчеркнул депутат.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.