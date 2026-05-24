Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

"Снова наносит удар". На Западе вспыхнул скандал из-за Украины

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в соцсети Х

"Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине! <…> Германии не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины", — написал он.

При этом Фронмайер предложил Мерцу перейти в украинскую политику.

"Это, по крайней мере, было бы честно", — подчеркнул депутат.