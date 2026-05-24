"Снова наносит удар". На Западе вспыхнул скандал из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2026
07:27 24.05.2026 (обновлено: 07:34 24.05.2026)
"Снова наносит удар". На Западе вспыхнул скандал из-за Украины

Депутат Фронмайер: Мерц служит интересам Украины, а не Германии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
  • Депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии.
  • Фронмайер предложил Мерцу перейти в украинскую политику.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в соцсети Х.
"Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине! <…> Германии не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины", — написал он.
При этом Фронмайер предложил Мерцу перейти в украинскую политику.
"Это, по крайней мере, было бы честно", — подчеркнул депутат.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
