В Черкассах вновь прогремел взрыв

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги по всей Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В воскресенье телеканал уже сообщал об одном взрыве в городе.
"В Черкассах вновь прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
22 июня 2022, 17:18