В Киеве прогремели четыре серии взрывов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве прогремела четвертая за ночь серия взрывов, сообщил телеканал "Общественное".
"В Киеве снова прозвучали взрывы", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
По данным телеканала, звуки детонации также услышали в городе Кропивницкий в Кировоградской области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
