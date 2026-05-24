"Полный провал". На Украине ужаснулись из-за ЧП в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удар ВС России показал плачевное состояние киевской системы ПВО.

Как отметил эксперт, ракеты "Цирконы" и большую часть "Искандеров" не сбили, а Киев абсолютно не защищен из-за действий властей.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Удар возмездия ВС России по Украине показал плачевное состояние киевской системы ПВО, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала

"Самое страшное — это ракеты, конечно. Баллистику практически не сбили. <…> "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. <…> То есть это полный провал", — отметил он.

По мнению эксперта, самая сложная ситуация сложилась именно в столице из-за действий властей.

"Киев абсолютно не защищен. Это не то, что с лингвистическими инструментами бороться, со священниками и прочее, мужчин ловить. Это все намного серьезнее", — заключил Соскин

Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.