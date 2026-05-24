"Полный провал". На Украине ужаснулись из-за ЧП в Киеве - РИА Новости, 24.05.2026
21:21 24.05.2026 (обновлено: 21:24 24.05.2026)
"Полный провал". На Украине ужаснулись из-за ЧП в Киеве

Соскин: удар возмездия ВС России показал плачевное состояние ПВО Украины

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом. 24 мая 2026
Дым над Киевом. 24 мая 2026
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удар ВС России показал плачевное состояние киевской системы ПВО.
  • Как отметил эксперт, ракеты "Цирконы" и большую часть "Искандеров" не сбили, а Киев абсолютно не защищен из-за действий властей.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Удар возмездия ВС России по Украине показал плачевное состояние киевской системы ПВО, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала
"Самое страшное — это ракеты, конечно. Баллистику практически не сбили. <…> "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. <…> То есть это полный провал", — отметил он.
По мнению эксперта, самая сложная ситуация сложилась именно в столице из-за действий властей.
"Киев абсолютно не защищен. Это не то, что с лингвистическими инструментами бороться, со священниками и прочее, мужчин ловить. Это все намного серьезнее", — заключил Соскин.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
