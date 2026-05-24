"Они отомстили". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия жестко ответила на теракт киевского режима в ЛНР, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске", — написал он в соцсети X.
Эксперт также отметил, что инфантильная политика европейских стран в области безопасности и отказ от дипломатии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.